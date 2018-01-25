Германская уступка в миграционной политике ЕС

Германия дала понять, что больше не будет наставать на обязательном распределении по Евросоюзу мигрантов по системе квот. Возражений против этого восточноевропейских стран преодолеть не удалось. Кроме того, показали своё несовершенство правила предоставления убежища.

«Нам нужен комплексный подход ко всем этим аспектам общей политики, - сказал немецкий министр внутренних дел Томас де Мезьер. - Сейчас странам ЕС важно прийти к согласию там, где это проще, например, по вопросам оформления документов, условий содержания беженцев, воссоединения семей и подобным. И всё же мы не должны отказываться от принципа справедливого распределения».

На министерской встрече в Софии еврокомиссар по миграции Димитрис Аврамопулос осудил Польшу, Чешскую республику и Венгрию за отказ проявить солидарность с Италией и Грецией, куда прибывали в последние годы десятки тысяч выходцев из Африки.

«Недопустимо то, что некоторые отказываются принимать беженцев, - сказал Аврамопулос. - Мы все должны взять на себя пропорциональную часть ответственности и бремени».

Между тем, миграционный поток в Европу за последний год ослаб. Сказались согласие Турции удерживать беженцев от поездки или забирать их обратно, а также меры против незаконной перевозки людей через Средиземное море.