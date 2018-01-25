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США призывают Турцию проявлять сдержанность

Соединенные Штаты считают, что военная операция Турции против курдских формирований на севере Сирии может иметь крайне негативные последствия в случае каких-либо просчетов при ее проведении и призывают турецкое руководство проявлять сдержанность.

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США призывают Турцию проявлять сдержанность

США призывают Турцию проявлять сдержанность
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Соединенные Штаты считают, что военная операция Турции против курдских формирований на севере Сирии может иметь крайне негативные последствия в случае каких-либо просчетов при ее проведении и призывают турецкое руководство проявлять сдержанность. Об этом заявил в четверг помощник президента США по внутренней безопасности Том Боссерт, сопровождающий Дональда Трампа в поездке на Всемирный экономический форум в Давосе.

"Президент Эрдоган, мы понимаем вашу законную обеспокоенность по поводу безопасности на вашей южной границе и мы будем очень тесно работать с вами над тем, чтобы преодолеть эти проблемы. Но мы также надеемся, что вы видите и долгосрочные стратегические цели, которые связаны с мирной Сирией, с недопущением эскалации насилия на северо-западе Сирии и с оказанием помощи международной коалиции в борьбе с ИГИЛ. Это позволит лучше понять обстановку в этой части Сирии и лучше обеспечить безопасность", - заявил Том Боссерт.

Тем временем глава внешнеполитического ведомства Турции Мевлют ЧавушОглу заявил о намерении Анкары сохранить территориальную целостность Сирии. По его словам, вооруженные силы Турции не собираются атаковать сирийские правительственные войска в ходе операции "Оливковая ветвь" на севере провинции Алеппо. Она, как подчеркивают турецкие власти, направлена против курдских вооруженных группировок, которые Анкарой считаются террористическими.

В среду вечером в результате очередного ракетного обстрела с сирийской стороны, в турецком городе Килис погибли два человека, 13 были ранены. Как сообщается, ракеты попали в мечеть и жилой дом.

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