Трамп к встрече с Мюллером готов

Дональд Трамп заявил о своей готовности дать под присягой показания спецпрокурору Роберту Мюллеру, расследующему дело о вменяемом России вмешательстве в американские президентские выборы. Глава Белого дома оговорил однако, что собирается сначала проконсультироваться со своими адвокатами.

В среду он возмущённо прокомментировал новость о том, что ФБР потеряло СМС-переписку отстранённого Мюллером от расследования агента.

Предполагается, что в этих сообщениях есть доказательство предвзятого отношения к Трампу со стороны среди сотрудников ФБР и их поддержки его соперницы на выборах Хиллари Клинтон.

"Я с нетерпением ожидаю этого, - сказал Трамп о возможности дать показания спецпрокурору. Аудиозапись беседы СМИ с президентом обнародовал телеканал CNN. - Никакого сговора вообще не было. Меня беспокоит, что вам, друзья, не сообщают, что происходит на самом деле. Вот посмотрите: пропали текстовые сообщения за пять месяцев! Огромное количество смс-сообщений. Эта новость должна была бы идти в прайм-тайм. А то вы смотрите и не понимаете, что происходит".

В рамках расследования "Раша-гейта" у Мюллера уже побывал генпрокурор США Джефф Сешнс. По данным американских СМИ, беседа длилась несколько часов. Ранее свидетельские показания команде спецпрокурора дал и экс-директор ЦРУ Джеймс Коми.

Расследование российского вмешательства проводят ФБР, а также спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей конгресса США. В середине мая 2017 года минюст назначил бывшего директора ФБР Роберта Мюллера спецпрокурором.

Дональд Трамп подозрения в контактах с российскими официальными лицами в период избирательной кампании отрицает. Россия также неоднократно опровергала подобные утверждения.