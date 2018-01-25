Поезд сошел с рельсов в Италии

В Италии пассажирский поезд сошел с рельсов недалеко от Милана. По данным местных СМИ, три человека погибли, около сотни ранены. Из них десять находятся в тяжелом состоянии.
В настоящее время на месте аварии работают полицейские, врачи и спасатели. В покореженных вагонах еще остаются люди.
Поезд следовал из Кремоны в Милан. Катастрофа произошла около семи утра в районе города Пьольтелло.
Причины случившегося выясняются. В Twitter представители Северной железной дороги написали о перекрытии участка, где произошла авария, в связи с "технической неисправностью поезда". Однако многие очевидцы заявляют, что катастрофа могла произойти из-за проблемы с рельсами.