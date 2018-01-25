При крушении поезда под Миланом погибли трое человек
Локомотив в Милане протащил за собой несколько сошедших с рельсов вагонов пассажирского поезда, после чего один из вагонов врезался в столб.
Инцидент произошел около 07:00 (09:00 мск) утра у подъезда к станции "Порт Гарибальди" в Милане. Скорость состава, проехавшего таким образом 2 км, составляла, по первым оценкам, менее 100 км/ч.
Поезд пригородного сообщения, следовавший с остановками из Кремоны, перевозил около 350 человек.
Следствие уже отбросило версию о неисправности стрелочного механизма. В настоящий момент как возможная причина аварии рассматривается частичный провал полотна.
Машинист не пострадал и уже дает показания следователям о динамике произошедшего.