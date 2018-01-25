Поиски "Востока" в Японском море продолжаются

Более 4 тыс. кв. км акватории Японского моря обследовано в четверг в поисках пропавшего рыболовецкого судна "Восток".

На борту находились уроженцы Украины, Молдавии, Азербайджана и России, в том числе 13 жителей Сахалинской области. Всего 21 человек. Сообщается, что поиск будет продолжаться всю ночь.

Утром в четверг в Японском море в 200 километрах южнее мыса Гамова сработал аварийный радиобуй, принадлежащий рыболовецкому судну "Восток".

Судно перестало выходить на связь. Была развернута спасательная операция.

Губернатор Сахалинской области поручил организовать психологическую поддержку родственникам экипажа.