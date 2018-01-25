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Поиски "Востока" в Японском море продолжаются

Спасательная операция по поиску судна "Восток" в Японском море идет полным ходом

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Поиски "Востока" в Японском море продолжаются

Поиски "Востока" в Японском море продолжаются
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Более 4 тыс. кв. км акватории Японского моря обследовано в четверг в поисках пропавшего рыболовецкого  судна "Восток".

На борту находились уроженцы Украины, Молдавии, Азербайджана и России, в том числе 13 жителей Сахалинской области. Всего 21 человек. Сообщается, что поиск будет продолжаться всю ночь.

Утром в четверг в Японском море в 200 километрах южнее мыса Гамова сработал аварийный радиобуй, принадлежащий рыболовецкому судну "Восток".

Судно перестало выходить на связь. Была развернута спасательная операция.

Губернатор Сахалинской области поручил организовать психологическую поддержку родственникам экипажа.

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