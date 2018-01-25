Официальной версии исчезновения судна "Восток" пока нет

Официальной версии исчезновения в Японском море рыболовецкого судна "Восток" с 20-ю членами экипажа на борту пока нет, заявил в четверг утром губернатор Сахалинской области.

25 января в 8.10 по местному времени (01.10 ночи по Москве) в Центр управления кризисных ситуаций Главного управления МЧС России поступило сообщение капитана Владивостокского морского спасательного координационного центра. Он заявил, что в 200 километрах южнее мыса Гамова сработал аварийный радиобуй, принадлежащий рыболовецкому судну "Восток". Судно приписано к порту Невельск, принадлежит компании "ДВ-Флот" и было построено в 1985 году.

В настоящий мометн в районе исчезновения судна идет поисково-спасательная операция. Ранее теплоход "Феско-Диомид" обнаружил в районе поисково-спасательной операции два жилета, бытовой мусор, рыбацкий буй, бочку и бухту швартового конца с судна "Восток".

По данным синоптиков, в районе поисков сильный ветер, мороз и высокие волны до 4,5 метра, хотя некоторые специалисты считают, что район, где пропало судно "Восток", не предоставляет особой угрозы для мореплавания, а само судно "Восток" по техническим характеристикам соответствовало условиям работы в Дальневосточном бассейне.

По факту потери связи с судном возбуждено уголовное дело по части 3-й статьи 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц"), что позволяет предпринять необходимые для расследования действия.