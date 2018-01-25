Найден мумифицированный предок Джонсона

После многих лет исследований ученые пришли к неожиданному заключению: мумия, которую обнаружили в Швейцарии в 1975 году - прабабушка в 7-м поколении Бориса Джонсона, британского министра иностранных дел.

Останки были обнаружены при реставрации одной из церквей Базеля. Женщину захоронили прямо напротив алтаря. Из поднятых архивов историки узнали, что тело уже находили в 1843 году. Именно архивные записи и навели ученых на мысль, что женщина могла иметь отношение к известной базельской семье Бишофф.

Историки сравнили ДНК мумии с ныне живущими потомками семьи. С вероятностью 99,8% мумия - их родственник по материнской линии.

Розмари Пробст-Рейнер, родственница:

"Первой реакцией был шок. Нужно было несколько дней, чтобы осознать случившееся".

В теле женщины обнаружили ртуть. Содержание именно этого вещества и помогло сохранить органические ткани трупа.

Франк Рули, палеопатолог:

"Это редкий и необычный случай, потому что у нас не было никаких следов, кто это. В большинстве случаев, у нас есть хотя бы какие-то предположения".

Анна Катарина Бишофф родилась в Страсбурге в начале 18 века (1719) и прожила около 70 лет. У женщины было семеро детей.

Сам Борис Джонсон пока никак не прокомментировал факт неожиданно нашедшегося предка.