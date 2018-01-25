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Три секунды и вся жизнь

Российский фильм "Движение вверх" стал чемпионом кассовых сборов за всю историю отечественного проката.

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Три секунды и вся жизнь

Три секунды и вся жизнь
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Кассовые сборы ленты "Движение вверх" превысили два миллиарда рублей. Фильм, поставленный Антоном Мегердичевым, стал первой российской лентой, преодолевшей эту отметку за всю историю отечественного проката.

Сюжет основан на реальных событиях — картина посвящена победе сборной СССР по баскетболу на мюнхенской Олимпиаде 1972 года. Тогда советская команда обыграла сборную США, пребывавшую в фаворитах на протяжении 36 лет.

Антон Мегердичев полагает, что интерес и внимание зрителей к картине обусловлены не только и не столько ностальгией по временам СССР и былого могущества. Существует мнение о том, что геополитическое соперничество СССР и США продолжалось и в спортивной сфере. Известный российский блогер Кирилл Шулика с этим в целом согласен.

Он говорит, что хоть СССР с США никогда не воевал, и поэтому фильмов с милитаристской тематикой снять об этом невозможно, а вот рассказывая о сражениях такого рода, можно найти массу сюжетов.

Тем не менее, у вдовы тренера команды и у вдовы Александра Белова, который и стал автором того самого победного броска, к ленте есть претензии, связанные с искажением ряда фактов жизни близких им людей. Они подали на создателей фильма в суд.

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