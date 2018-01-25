Три секунды и вся жизнь

Кассовые сборы ленты "Движение вверх" превысили два миллиарда рублей. Фильм, поставленный Антоном Мегердичевым, стал первой российской лентой, преодолевшей эту отметку за всю историю отечественного проката.

Сюжет основан на реальных событиях — картина посвящена победе сборной СССР по баскетболу на мюнхенской Олимпиаде 1972 года. Тогда советская команда обыграла сборную США, пребывавшую в фаворитах на протяжении 36 лет.

Антон Мегердичев полагает, что интерес и внимание зрителей к картине обусловлены не только и не столько ностальгией по временам СССР и былого могущества. Существует мнение о том, что геополитическое соперничество СССР и США продолжалось и в спортивной сфере. Известный российский блогер Кирилл Шулика с этим в целом согласен.

Он говорит, что хоть СССР с США никогда не воевал, и поэтому фильмов с милитаристской тематикой снять об этом невозможно, а вот рассказывая о сражениях такого рода, можно найти массу сюжетов.

Тем не менее, у вдовы тренера команды и у вдовы Александра Белова, который и стал автором того самого победного броска, к ленте есть претензии, связанные с искажением ряда фактов жизни близких им людей. Они подали на создателей фильма в суд.