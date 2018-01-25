Милан: ж/д авария - несчастный случай

Следователи допрашивают машиниста поезда. Предварительно ЧП классифицировано как несчастный случай, который привел к жертвам. По последним данным, операция по эвакуации пострадавших практически завершена.

Рафаелле Катанео, глава регионального совета:

"Мы должны понять, что здесь произошло. То, что уже ясно, - это не столкновение поездов. Один состав сошел с рельсов и спровоцировал происшествие. Поезд может сойти с рельсов по двум причинам: неисправность железнодорожных путей или неисправность состава. Это именно то, что нужно выяснить в первую очередь".

Очевидцы аварии говорят, что пригородный поезд начал сильно трястись, затем резко затормозил и сошел с рельсов. На место крушения прибыли близкие пострадавших:

"Она сказала: “Мама, спаси меня, поезд сходит с рельсов". И ничего больше не сказала! Она была так напугана! Сейчас она не отвечает на звонки".

Железнодорожная итальянская компания выдвинула гипотезу, что причиной катастрофы мог стать разрыв железнодорожных путей в 20 сантиметров.