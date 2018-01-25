Более 100 человек пострадали в аварии

По меньшей мере, трое человек погибли и свыше сотни пострадали в результате железнодорожной аварии в Италии. Пригородный поезд сошел с рельсов в четверг рано утром. Локомотив протащил за собой несколько падающих вагонов, после чего один из них врезался в столб. Всего в поезде было около 350 человек. Спасатели закончили операцию по эвакуации пассажиров. Пострадавшие доставлены в ближайшие больницы.

Роберто Фачинкани, представитель больницы San Raffaele:

"К нам поступило 10 человек: двое – в тяжелом состоянии, двое – с ранениями средней тяжести и еще шестеро – с легкими ранениями".

Крушение произошло в 20 км от Милана. Пассажирский состав шел из итальянского города Кремона. Поезд, который двигался со скоростью около 100 км /ч, резко затормозил вблизи железнодорожного вокзала в Пьольтелло.

Дарио Балотта, глава Наблюдательного совета по либерализации транспортной инфраструктуры:

"200 поездов в день проходят по этим железнодорожным путям. Линия закрыта, по факту крушения ведется проверка. Пути проверяют почти каждый день, также проводят плановые работы на линии.

Таким образом, очень сложно объяснить причину этой серьезной аварии".

Следователи рассматривают версию технической неисправности, повреждения железнодорожного полотна и человеческий фактор.

В 2016 году при столкновении двух пригородных поездов на юге Апеннин погибли 23 человека.