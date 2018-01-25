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Полмиллиарда на линии электропередачи

Евросоюз выделит € 578 миллионов на прокладку подводной линии электропередачи между Испанией и Францией

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Полмиллиарда на линии электропередачи

Полмиллиарда на линии электропередачи
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Всего же на энергетические проекты ЕС выделил из бюджета € 873 миллиона. Эта субсидия станет самой большой в истории Евросоюза, выданной для сферы энергетики.

Самым крупным из 17 проектов станет система электропередачи между Испанией и Францией. Подводный кабель пройдет по дну Бискайского залива и удвоит возможности обмена электроэнергией между двумя странами.

Еврокомиссар Каньете выразил мнение, что новый проект позволит снизить зависимость Европы от российского и другого газа. Голубое топливо используется на тепловых электростанциях для выработки электроэнергии. 

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