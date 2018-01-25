Полмиллиарда на линии электропередачи

Всего же на энергетические проекты ЕС выделил из бюджета € 873 миллиона. Эта субсидия станет самой большой в истории Евросоюза, выданной для сферы энергетики.
Самым крупным из 17 проектов станет система электропередачи между Испанией и Францией. Подводный кабель пройдет по дну Бискайского залива и удвоит возможности обмена электроэнергией между двумя странами.
Еврокомиссар Каньете выразил мнение, что новый проект позволит снизить зависимость Европы от российского и другого газа. Голубое топливо используется на тепловых электростанциях для выработки электроэнергии.