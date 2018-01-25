Перестрелка на перекрестке

Несколько неприятных секунд пережил водитель "Шевроле Колорадо", остановившийся на перекрестке близ городка Пенкасола, штат Флорида и оказавшийся в центре чужой разборки. Из подъехавшего справа серебристого "Лексуса" раздались выстрелы, предназначавшиеся пассажирам другого автомобиля, находившегося слева от "Шевроле", после чего нападавшие быстро уехали. Один из пассажиров выскочил наружу и выстрелил два раза в сторону удалявшегося автомобиля.

По горячим следам, полиция задержала 27-летнего Джонатана Джеймса Харриса, водителя "Лексуса". Второму стрелку, 30-летнему Джереми Олдсу были предъявлены обвинения в незаконном для человека с судимостью хранении огнестрельного оружия. По последней информации, поводом к перестрелке стал невыплаченный долг.

Пришлось поволноваться и юным пассажирам школьного автобуса, который потерял управления на заледеневшей дороге в штате Массачусетс и начал скользить вниз по склону. К счастью, на его пути оказался припаркованный автомобиль, который остановил скольжение. По информации полиции, в автобусе находились 20 школьников средних и старших классов. Никто из них не пострадал.