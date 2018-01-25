Последняя гастроль Элтона Джона

Элтон Джон объявил о прекращении гастрольной деятельности. На сцене о провел более полувека. Его прощальное всемирное турне, названное в честь его знаменитого хита "Goodbye Yellow Brick Road" начнется в сентябре и будет длиться около трех лет.

Об этом сэр Элтон сообщил на пресс-конференции, она транслировалась на портале Youtube одновременно в Лондоне и Нью-Йорке. "У меня - дети, это приносит много радости, но одновременно это и заботы. И я хочу себя посвятить их воспитанию, я хочу проводить с ними больше времени, я их папа, и Дэвид - тоже их отец, мне не хотелось бы ничего из их взросления упускать или пропускать, и, в общем, это было одно из самых легких решений в моей жизни. Я хочу, чтобы публика, пришедшая на выступление, получила бы удовольствие. Чтобы люди уходили с ощущением, что я выложился без остатка".