Президентские выборы в Чехии

Второй тур президентских выборов состоится в Чехии в пятницу и субботу. Большинство голосов в ходе первого тура, более 38%, получил действующий глава государства Милош Земан, который в основном пользуется поддержкой жителей сельской местности и небольших городов. Его соперник Иржи Драгош, бывший руководитель Академии наук Чехии, получил тогда более 26%.

По данным последних опросов, во втором туре разрыв между кандидатами будет значительно меньшим. Ожидается, что на выборы придут более 62% избирателей, общее число которых в стране 8,5 млн.

Одной из острых тем в ходе избирательной кампании стал вопрос о приёме мигрантов. Оба кандидата кандидата выступают против распределения квот на беженцев, на чём настаивает Еврокомиссия. При этом, в то время как Земан заявил, что мусульмане «не способны интегрироваться», Драгош считает, что Чехия в состоянии принять около 2600 мигрантов, прошедших проверку службами безопасности.