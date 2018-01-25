Наводнение в Париже

В Париже река Сена вышла из берегов. Вода в Сене поднялась больше чем на пять метров - в три раза выше нормы. Это еще не конец, утверждают метеоролги: пик паводка ожидается на предстоящие выходные. Причиной наводнений во французской столице и ее пригородах стали обильные дожди, не прекращающиеся здесь с прошлой недели. В городе затоплены набережные и целые кварталы, закрыты несколько станций метро. Прекращено речное сообщение. В Лувре закрыт для посещений нижний уровень - отдела восточных искусств музея. Летом 2016 года наводнения в нескольких европейских странах, в том числе, Франции, привели к гибели, как минимум, 18 человек. Тогда в Париже был введен "оранжевый" уровень тревоги.