Лулу - в президенты

Бразильская левая Партия трудящихся намерена выдвинуть экс-главу государства Луиса Инасиу Лулу да Силву в кандидаты в президенты, несмотря на обвинительный приговор по делу о коррупции. Об этом заявила председатель объединения Глейзи Хоффман.
Накануне суд второй инстанции признал Лулу да Силву виновным в незаконном обогащении и отмывании денег, увеличив при этом срок его заключения с 9 до 12 лет. Согласно национальному законодательству, бывший бразильский лидер лишился права занимать выборные должности, хоть еще может подать аппеляцию.
В Партии трудящихся судебное разбирательство назвают не иначе как "фарсом нынешних властей с целью выбить Лулу из избирательного процесса".
Рейтинг его по-прежнему высок. Согласно последним соцопросам, в первом туре голосования бывшего главу государства готовы поддержать более 35% бразильцев.