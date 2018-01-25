Парижский потоп

Обильные дожди, не прекращающиеся в Париже с прошлой недели, вызвали наводнение во французской столице и ее пригородах. Уровень воды в Сене почти в три раза превысил норму и продолжает подниматься. Затоплены набережные и целые кварталы. Прекращено речное сообщение. Некоторые станции метро в столице закрыты до 31 января - сообщают городские власти.

Непогода установилась на всем северо-востоке страны. Оранжевый уровень опасности из-за угрозы наводнения объявлен в 15 департаментах, которые расположены в районах бассейнов Сены, Марны, Рейна и Соны.

Синоптики прогнозируют пик паводка на предстоящие выходные: уровень воды в Сене может достичь отметки в 6 метров 20 сантиметров, почти как в 2016-ом, когда в Париже был объявлен режджим чрезвычайного положения.

К огорчению туристов, в Лувре, как минимум до воскресенья, для посещений закрыты залы галереи исламского искусства, расположенные на нижних уровнях музея.