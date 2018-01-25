Наследники "овечки Долли"

В Китае впервые клонировали обезьян методом переноса ядра соматической клетки. Точно таким же методом в 1996 году была клонирована знаменитая "овечка Долли", сообщила Китайская академия наук.

Макаки Чжунчжун и Хуахуа получили свои имена от китайского слова Zhonghua, обозначающего китайский народ, в знак национальной важности этого события. Возраст малышей на сегодняшний день составляет шесть и восемь недель. До рождения этой пары ученым не удавалось клонировать обезьян именно таким методом - организм приматов сопротивлялся переносу ядра соматической клетки. Справиться с проблемой позволили опыты, проводившиеся в течение трех лет.

"Клонирование подобных приматов послужит импульсом для медицинских исследований, необходимых для лечения болезней человека. Проведенное китайскими учеными исследование можно назвать поистине новаторским", - заявил президент Китайской академии наук.

В ближайшие месяцы в Китае ожидают рождения новой партии клонированных макак.

К настоящему времени ученые клонировали более 20 различных видов животных, включая собак, свиней и кошек. Клонирование приматов считается наиболее трудной задачей.