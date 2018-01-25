ЕС и Турция переглянулись

В Брюссель после долгого перерыва приехал турецкий министр по делам Евросоюза Омер Челик. Двусторонние отношения были осложнены репрессиями в Турции после попытки переворота, авторитарными тенденциями, а в последние дни — военными действиями страны в Сирии. Новый председатель ЕС Болгария взялась наладить его сотрудничество с южным соседом, прежде всего, в борьбе с терроризмом и нелегальной миграцией.

«2019-й год будет решающим в определении того, куда идут отношения между ЕС и Турцией, - сказала докладчик Европарламента по этому вопросу Кати Пири. - У турецкого правительства есть один год на улучшение своего внутреннего положения, восстановление верховенства закона и нормализацию ситуации в стране. Тогда, возможно, мы продолжим обсуждение того, как двигаться вперед в процессе присоединения".

Переговоры о присоединении Турции к Евросоюзу забуксовали ещё в 2007 из-за возражений греческой части Кипра, а также Германии и Франции. В апреле этого года, после встречи лидеров двух сторон, Еврокомиссия представит доклад о перспективах их сближения. А 2019 год особенно важен потому, что в Турции и ЕС пройдут выборы.