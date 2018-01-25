На Филиппинах продолжается эвакуация

Филиппинские власти пообещали применить силу, чтобы эвакуировать из защитной зоны вокруг вулкана

Майон тех, кто до сих пор отказывался это сделать. Более 75 тысяч человек уже были эвакуированы из расположенных в районе 9 километров от вулкана деревень. Но некоторые из них постоянно покидают убежища и возвращаются в свои дома.

Вот уже больше недели, как вулкан, расположенный на крупнейшем острове Филиппин Лусоне, выбрасывает лаву и пепел

Ранее вулкану был присвоен четвертый уровень угрозы извержения из пяти возможных.