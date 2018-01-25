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Филиппины

На Филиппинах продолжается эвакуация

Власти Филиппин продолжают эвакуировать население близ вулкана

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На Филиппинах продолжается эвакуация

На Филиппинах продолжается эвакуация
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Филиппинские власти пообещали применить силу, чтобы эвакуировать из защитной зоны вокруг вулкана

Майон тех, кто до сих пор отказывался это сделать. Более 75 тысяч человек уже были эвакуированы из расположенных в районе 9 километров от вулкана деревень. Но некоторые из них постоянно покидают убежища и возвращаются в свои дома.

Вот уже больше недели, как вулкан, расположенный на крупнейшем острове Филиппин Лусоне, выбрасывает лаву и пепел

Ранее вулкану был присвоен четвертый уровень угрозы извержения из пяти возможных.

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