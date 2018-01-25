Дания: вымогательству - нет

Тысячи датчан собрали пожертвования для бизнесмена, чью пекарню в Копенгагене разгромили бандиты. В начале января 19-летний владелец Kaj Bakery Али Парниан отказался платить местной преступной группировке за "крышу". В наказание рэкетиры разбили в пекарне витрины.

Сразу после этого депутат от консервативной партии Метте Абильдгард начала кампанию по сбору средств в пользу владельца пекарни. На сегодняшний день речь идет уже о сумме в 49 тысяч евро.

"Как Вы думаете, почему столько датчан откликнулись?", - вопрос журналиста.

"Около 10 тысяч человек сделали пожертвования - это здорово. Думаю, датчане сочувствуют Али. Ведь это в высшей степени несправедливо: потерять бизнес из-за того, что отказываешься платить бандитам. Как и Али, датчане говорят "нет" подобным преступным практикам", - сказала Абильдгард.

Чтобы выразить свою поддержку, владельца пекарни посетила и министр по делам иммиграции и интеграции Ингер Стойберг.