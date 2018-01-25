Трамп и Эрдоган поговорили о Сирии

Еще 2 человека стали жертвами обстрела турецкого города Килиса на границе с Сирие, 11 получили ранения.

Информация поступает противоречивая. Анкара обвиняет в ракетных ударах курдские Силы народной обороны, против которых ранее начала военную операцию в Сирии. Курды отрицают свою причастность к обстрелам Килиса, в свою очередь обвиняя Турцию в убийстве мирных жителей Африна, которые гибнут под снарядами. По их данным, от авианалётов и артобстрела турецких войск погибли уже 35 человек, 106 ранены. Турция утверждает, что ведёт огонь "лишь по террористам".

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом призвал Анкару к деэскалации конфликта и ограничению военных действий в Африне. По его словам, они могут "привести к подрыву общих целей двух стран в Сирии".

Эрдоган в свобю очередь пиризвал США прекратить помощь сирийским курдам, ранее отстоявшим регион в противостоянии с ИГИЛ. Анкара называет их "террористами" и говорит, что не допустит их укрпеления на своих границах.

В Африне турецкая армия и воюющая на её стороне часть сирийской оппозиции встречают ожесточённое сопротивление. Местное население покидает зону боевых действий.