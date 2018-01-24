Сенат США утвердил нового главу ФРС

Сенат Конгресса США большинством голосов утвердил кандидатуру Джерома Пауэлла на пост нового председателя Совета управляющих Федеральной резервной системы, выполняющей функции центробанка. Инвестиционный банкир Пауэлл сменит на этом посту Джанет Йеллен, срок полномочий которой истекает 3 февраля.

Кандидатуру 64-летнего Пауэлла выдвинул президент США Дональд Трамп.

Профессор экономики Гарвардского университета, бывший главный экономист ФРС Кеннет Рогофф говорит: "С кандидатурой Пауэлла на эту должность проблем нет, но меня пугает, что на фондом рынке может произойти падение, скажем, на 20% процентов, и тогда Дональд Трамп заявит: "Мне не нравится, что вы боитесь поднять процентные ставки и тем самым причиняете вред моему прекрасному фондовому рынку", а ФРС ответит: "Мы не управляем фондовым рынком, инфляция растет, экономика чувствует себя хорошо". Такая ситуация меня тревожит".

В ходе предвыборной кампании Трамп критиковал ФРС и Джанет Йеллен за политику низкой базовой ставки и обвинял предыдущую администрацию в политическом давлении на регулятора.

Пауэлл станет первым за последние 30 лет выдвиженцем на пост ФРС, не имеющим докторской степени в области экономики. Кроме того, впервые за 40 лет президент США не предложил действующему председателю ФРС остаться на этом посту на второй срок.