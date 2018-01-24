Автотрасса под денежным дождем

Деньги собирали мешками - в американском штате Иллинойс автомобиль, перевозивший деньги для игровых автоматов, попал в аварию. В результате ДТП автотрасса была вся в купюрах.

Местная полиция сообщает, что водитель автомобиля не справился с управлением и врезался в ограждение, после чего столкнулся с пикапом. Следовавшая за ним еще одна машина, пытаясь избежать столкновения, также врезалась в ограждение. Ее водитель получил незначительные травмы и был доставлен в больницу.

В результате аварии проезжая часть оказалась вся в купюрах номиналом 5, 10 и 20 долларов. Дорожным рабочим понадобился час, чтобы собрать рассыпанные банкноты вручную. Все это время шоссе было закрыто для движения. Пока не известно, сколько именно денег было собрано.