Россия сыграет в Лиге наций УЕФА

Сборная России по футболу встретится с командами Турции и Швеции в рамках нового турнира Лига наций УЕФА, целью которого является замена товарищеских матчей сборных на официальные игры с равными по силе соперниками.

Национальные команды распределены по четырем дивизионам в зависимости от рейтинга УЕФА. Сборная России выступит в дивизионе B с командами Австрии, Уэльса, Словакии, Швеции, Украины, Ирландии, Боснии и Герцеговины, Северной Ирландии, Дании, Чехии и Турции.

Лига наций даст сборным дополнительную возможность квалифицироваться на чемпионат Европы, путевку на турнир получит одна команда в каждом из четырех дивизионов.

Матчи групповой стадии пройдут в сентябре-ноябре 2018 года. В дивизионе A победители групп выйдут в "Финал четырех", победитель турнира определится в июне 2019 года.

Среди победителей групп в Лиге наций будут разыграны четыре путевки на Евро-2020. Если эти команды уже квалифицируются на чемпионат Европы, их заменят следующие по рейтингу сборные дивизиона. Плей-офф пройдет в две стадии в рамках каждого дивизиона.