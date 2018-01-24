Скончался актер, игравший Тинки-Винки

Не стало Тинки-Винки. Британский актер Саймон Шелтон, исполнявший роль фиолетового "телепузика" - одного четырех персонажей популярной детской программы BBC, скончался в возрасте 52 лет.

И хотя актер, по словам его сына Генри, умер еще 17 января, британская телерадиовещательная корпорация сообщила об этом лишь накануне. Что стало причиной смерти, в коммюнике не указано. При этом племянница Шелтона, актриса Эмили Этак, дала понять, что ее "замечательный дядя" ушел из жизни неожиданно.

В 1994-95 годах Шелтон прославился исполнением роли Темного рыцаря в игровом шоу Incredible Games. С 1997 года стал появляться перед телезрителями планеты в образе самого большого фиолетового телепузика Тинки-Винки, отличительной особенностью которого были треугольная антенна и красная сумка. Шелтон стал исполнять эту роль после того, как был уволен самый первый исполнитель этой роли Дэйв Томпсон.

Выпуски телепрограммы "Телепузики" демонстрировало и телевидение России, где она приобрела широкую популярность у детской аудитории. Песня из этой программы под названием "Eh-oh!" была выпущена отдельным синглом и в конце 1997 года оказалась на вершине британского хит-парада.