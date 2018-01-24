Эрдоган: "операция в Африне проходит успешно"

Вооруженные силы Турции в рамках операции "Оливковая ветвь" в сирийском районе Африн обстреляли цели и позиции курдских отрядов "Сил народной самообороны". СНС удерживает контроль над Африном. Генштаб Вооруженных Сил Турции заявил о ликвидации 287 боевиков. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что в результате операции на севере арабской республики среди турецких военнослужащих и бойцов "Сирийской свободной армии" погибли не более восьми человек".

"Операция "Оливковая ветвь", которую мы начали с тем, чтобы очистить Африн от террористов, проходит успешно", - добавил Эрдоган, выступая в Анкаре.

С момента начала кампании в Африне, погибли по меньшей мере 27 мирных жителей. Такие данные приводит базирующаяся в Великобритании Сирийская служба мониторинга за соблюдением прав человека. В четверг эта служба обнародовала видеокадры на которых, как утверждается, запечатлен разрушенный в ходе операции Джандарис, входящий в состав Африна.Этот мужчина говорит, что стоит на развалинах своего дома, который построил чуть-ли не лишая хлеба своих детей.

По данным ООН свои дома покинули около пяти тысяч человек, но многие не могут уйти из района боевых действий. 20 января Анкара объявила о начале операции против курдских отрядов "Сил народной самообороны" и партии "Демократический союз" в Африне. Эти организации Турция считает террористическими.