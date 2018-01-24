Париж готовится к наводнению

Третья линия скоростного парижского метро (RER С) закрыта до пятницы, любимые туристами всего мира речные трамваи у причала - уровень Сены не перестает подниматься.

Во вторник днем уровень воды поднялся до 4 метров 96 сантимеров, как о том свидетельствует статуя Зуава возле одной из опор моста Альма. Первый уровень опасности наводнения в Париже объявляется, когда сапоги солдата оказываются в воде, что уже произошло. В среду утром Сена поднялась Зуаву по колено. Когда в начале прошлого века Зуав оказался в воде по шею, Сена вышла из берегов и затопила часть городских улиц.

Ожидается, что в пятницу уровень воды в парижской артерии может превысить 6 метров 10 сантиметров, побив рекорд 2016 года. Столичная мэрия призвала жителей прибрежных кварталов не оставлять ценные вещи в подвалах.

"Я могу над этим шутить, - говорит парижанин Бернар Краеш, - потому что мне повезло и меня это не касается, но если бы я оказался в положении тех, у кого здесь парковка или подвалы, я бы просто места себе не находил от беспокойства!"

Мэр Парижа Анн Идальго создала кризисный штаб, в который вошли руководители всех подразделений городского транспорта и коммунальных служб. Руководство двух крупнейших музеев столицы - Лувра и Орсэ - внимательно следит за ситуацией и готовится эвакуировать произведения искусства из запасников, как только уровень Сены превысит 5 метров.

В целом, оранжевый уровень опасности паводков и наводенений объявлен в 23-х французских департаментах.