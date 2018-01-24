США и Россия: новая перепалка в ООН

Россия предложила создать новый механизм расследования химатак в Сирии.

Срок полномочий прежней комиссии истек в декабре прошлого года. Вашингтон настаивал на продлении расследования, но Россия блокировала соответствующий проект американской резолюции трижды - в конце октября, а также 16 и 18 ноября прошлого года.

"Скажем так, что Россия не любит смотреть фактам в лицо и старается отвлечь от них внимание. И все это потому, что реальность возвращается вновь и вновь, та самая реальность, которую Россия хочет утаить, а именно - что режим Асада продолжает использовать химический арсенал против своего народа", - отметила в своем выступлении Никки Хэйли, постоянный представитель США при ООН.

Проект резолюции был подготовлен российской делегацией, которую возглавляет кадровый дипломат Василий Небензя. Постпред Российской федерации отреагировал на ремарку своей американской коллеги: "Зачем вам механизм расследования, когда вы уже вчера и сегодня до какого-либо расследования утверждаете без тени сомнения, что это сделало сирийское правительство? Вы присваиваете себе роль судьи и обвинителя".

Парижскую встречу, которая также касалась расследования химатак, официальная Москва назвала "покушением на прерогативы ООН".

Жертвами химатаки в сирийском Хан Шейхуне стали несколько десятков человек. Среди погибших - много маленьких детей. В докладе прежней комиссии отмечалось, что режим Башара Асада использует химоружие против мирного населения своей страны.