Драматическая комедия или "плевок в душу"?

Тоталитарная комедия в вольной трактовке или "плевок в лицо" (это цитата), как назвали ленту "Смерть Сталина" деятели искусства.

Прокатное удостоверение у картины отозвано. Сам фильм должен пройти дополнительную юридическую экспертизу.

Руководитель департамента информационной политики Российского военно-исторического общества Надежда Усманова охарактеризовала фильм как плохой, скучный, подлый, отвратительный и оскорбительный.

Европейская премьера "Смерти Сталина" состоялась в Лондоне в октябре прошлого года, и тогда режиссер-постановщик говорил, что надеется на прокат своей ленты и в России тоже.

"Комедия начинается в тот момент, когда стартует борьба за власть в Кремле, потому что для многих ее участников это вопрос жизни и смерти. Комедия отлично сочетается с паранойей, кстати говоря. Но то, какое влияние это оказало и на жизнь в Советском Союзе, в этом никакого смеха нет. Это - тогдашние реалии. Так что жанрово я бы определил свою ленту как драматическую комедию", - объясняет он.