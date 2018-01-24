Qualcomm оштрафован за выплаты Apple

Почти на миллиард евро оштрафовала Еврокомиссия компанию по разработке и исследованию беспроводных средств связи Qualcomm ("Куалкомм") за злоупотребление доминирующим положением на рынке. Qualcomm является поставщиком Apple и одним из основных производителей комплектующих, в частности, модемов для iPhone и iPad.

Qualcomm укрепил свои позиции незаконно избавляясь от конкурентов на рынке более пяти лет", - заявила еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер , - "В период с 2011 по 2016 год Qualcomm выплатил миллиарды долларов ключевому покупателю, Apple".

Таким образом, поясняет Еврокомиссия, Qualcomm обеспечивал себе гарантии, что Apple не будет приобретать аналогичную продукцию у конкурентов. При этом на компанию Apple, которая былаполучателем денег от Qualcomm, Еврокомиссия не стала накладывать санкций.