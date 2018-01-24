Папа Франциск о "фейковых" новостях

В своем заявлении глава католической церкви отметил:

"Мы можем определить, насколько истинны те или иные высказывания, по их результатам: провоцируют ли они ссоры, ведут ли к расколу, заставляя опустить руки - или, напротив, способствуют формированию зрелого мнения, а затем - и конструктивного, плодотворного диалога.

Тяжелая ответственность лежит на тех, чья работа - предоставлять эту информацию, а именно на журналистах, защитниках информации. В современном мире, это не просто работа, это настоящая миссия. Информировать людей означает их формировать, жить их жизнью".

На прошлой неделе понтифик посетил свой родной континент - Латинскую Америку. Прощальная месса в Перу собрала больше 1 млн человек. Последние часы своего визита в Перу Папа Франциск посвятил коррупции. Он призвал церковь и общество бороться с этим злом, не забывая о сострадании и милосердии.