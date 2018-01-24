Номинации на "Оскар": оставленные "за бортом"

И Стивена Спилберга, и Тома Хэнкса обнесли в номинациях на "Оскар". Постановщик "Секретного досье" не получил ничего в двух самых значимых категориях, как и исполнитель главной роли не увидел своей фамилии в соответствующей номинации. Зато Мерил Стрип имеет шанс выиграть четвертый "Оскар" как лучшая актриса, исполнившая второстепенную роль.

Джеймса Франко "прокатили" по обеим номинациям: его работа и в качестве режиссера, и в качестве актера в ленте "Горе-творец" осталась незамеченной. Наблюдатели связывают это с повторяющимися обвинениями в сексуальных домогательствах, о которых сам Франко отзывается как о "не вполне точных".

Не обратили внимания и на ленту, сделанную Пэтти Дженкинс, в которой сыграла израильская актриса и модель Галь Гадо. Лента-экшн называется "Чудо-женщина" и рассказывает о жизни отважной амазонки. Хотя фильм стал одним из мощных коммерческих успехов текущего года.

Та же судьба постигла и работу немецкого режиссера Фатиха Акина, в которой главную роль исполнила Диана Крюгер. Ранее в этом месяце Акин получил за фильм "На пределе" "Золотой глобус" как за лучшую ленту года, снятую на иностранном языке.

Церемония вручения "Оскаров" состоится поздно вечером 4-го марта.