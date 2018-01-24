Землетрясение у берегов Индонезии

Стихия затронула густонаселенный остров Ява. Разрушено более 300 частных домов.

В городе Багор, который находился в 135 км от эпицентра, десятки поселений были сильно повреждены в результате землетрясения, а некоторые из них стерты с лица земли.

Индонезия расположена на Тихоокеанском вулканическом огненном кольце, из-за чего эта страна часто становится жертвой землетрясения. В 2004 цунами в Индийском океане унес жизни 226 000 человек из 13 странах, более 120 000 из них были жителями Индонезии.