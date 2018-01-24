На турецко-сирийской границе

Лютфу Саваш, губернатор турецкой провинции Хатай:
"Жители провинции живут в военной атмосфере уже 6 с половиной лет. Так что они уже привыкли к напряженной обстановке".
Журналист Euronews - Мустафа Баг:
- В некоторых сообщениях говорится, что западные военные идут в регион, чтобы присоединиться к курдским отрядам народной самообороны. Так ли это?
Здесь никого нет. Мы тоже слышали об этом из новостей, но сами никого не видели.
Турецкая пресса сообщила, что сирийские беженцы хотят присоединиться к операции на стороне сирийской свободной армии. Получали ли вы такие запросы ?
Их немного, но да, есть такая тенденция в обществе. Запросы приходят от тех, кто приехал сюда из Сирии, и тех, кто здесь живет уже несколько лет.
- Ожидаете ли вы новую волну мигрантов из Африна, Идлиба или других регионов Сирии ? Готовы ли вы к этому ?
- На данный момент, в том числе и в Хатае, мы предоставили жилье 500 000 сирийцев. Если будет новая волна мигрантов, то Анкара и неправительственные организации, такие как турецкий красный полумесяц, позаботятся о них и сделают так, чтобы сирийские мигранты могли здесь жить.