Срочная новость

Срочная новость

Турция

На турецко-сирийской границе

О ситуации в турецкой провинции Хатай, которая расположена на границе с Сирией, рассказал ее губернатор - Лютфу Саваш.

Сейчас воспроизводится:

На турецко-сирийской границе

На турецко-сирийской границе
Размер текста Aa Aa

Лютфу Саваш, губернатор турецкой провинции Хатай:

"Жители провинции живут в военной атмосфере уже 6 с половиной лет. Так что они уже привыкли к напряженной обстановке". 

Журналист Euronews - Мустафа Баг:

  • В некоторых сообщениях говорится, что западные военные идут в регион, чтобы присоединиться к курдским отрядам народной самообороны. Так ли это?

  • Здесь никого нет. Мы тоже слышали об этом из новостей, но сами никого не видели.

  • Турецкая пресса сообщила, что сирийские беженцы хотят присоединиться к операции на стороне сирийской свободной армии. Получали ли вы такие запросы ?

  • Их немного, но да, есть такая тенденция в обществе. Запросы приходят от тех, кто приехал сюда из Сирии, и тех, кто здесь живет уже несколько лет.

 - Ожидаете ли вы новую волну мигрантов из Африна, Идлиба или других регионов Сирии ? Готовы ли вы к этому ?

  • На данный момент, в том числе и в Хатае, мы предоставили жилье 500 000 сирийцев. Если будет новая волна мигрантов, то Анкара и неправительственные организации, такие как турецкий красный полумесяц, позаботятся о них и сделают так, чтобы сирийские мигранты могли здесь жить.  

Latest Live

Live - Tv

Live image

Watch Euronews live stream