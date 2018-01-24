ИГИЛ берет ответственность за нападение на НПО

Движение "Талибан" не причастно к вооруженному нападению на представительство британской организации Save the Children в городе Джалалабад на востоке Афганистана. Об этом заявил в Twitter'e представитель талибов Забиулла Муджахид.

К середине дня ответственность на себя взяла террористическая организация ИГИЛ.

Рано утром в среду боевики подорвали начиненный взрывчаткой автомобиль перед зданием организации, затем по меньшей мере двое из них ворвались на охраняемую территорию. На этот час сообщается об 11 раненых, все они доставлены в близлежащую больницу. В полдень по московскому времени, сообщают источники на месте, перестрелка между афганскими силами безопасности и боевиками в здании Save the Children продолжалась.

Нападение в Джалалабаде произошло через 4 дня после схожего теракта в кабульском отеле Intercontinental, в результате которого погибли, по официальным данным, 18 человек и ответственность за который взяло на себя движение "Талибан".

Как отмечают наблюдатели, позиции талибов в восточной провинции Нанграхар - на границе с Пакистаном - всегда были сильны, но в последнее время здесь были замечены боевики "Исламского государства".

НПО Save the Children работает в Афганистане с 1976 года.