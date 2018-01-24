"Большая вода" в Париже

Оранжевый уровень опасности объявлен в Париже из-за угрозы наводнений, вызванной проливными дождями. Уровень воды в Сене приближается к 6 метрам при норме в районе 2-х, местами река вышла из берегов.

Закрыты некоторые станции метро, перекрыты набережные, лодки не могут пройти под мостами и прекращены все речные перевозки, в том числе и на прогулочных теплоходах "бато-муш". Баржи-рестораны вдоль реки закрылись, а тем, кто сам живёт на баржах, власти рекомендовали перебраться на сушу.

Жерар Фельдзер, владелец одного из таких "плавучих домов", говорит:

"Проверять крепления нужно каждые один-два часа. Канаты должны быть закреплены так, чтобы судно не слишком касалось причалов: когда оно поднимается, то натягивает канаты, и если они лопнут - то баржа уплывёт".

Эвакуированы подвальные помещения Лувра. По крайней мере до понедельника закрыты для посещения залы исламского искусства, находящиеся на нижних уровнях знаменитого музея (им грозит подтопление). Гости французской столицы огорчены, но проявляют понимание:

"Очень важно, чтобы произведения искусства были защищены", - говорит турист из Ирландии.

Затоплены и некоторые улицы вдоль реки, движение транспорта частично ограничено. Предполагается, что уровень воды в Сене может достичь отметки в 6 метров 10 сантиметров. Столичные власти предупредили парижан о вероятном затоплении подвалов из-за подъёма грунтовых вод.