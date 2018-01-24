Мадуро: к президентству всегда готов!

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о своей готовности принять участие в выборах главы государства. Ранее Национальное учредительноге собрание перенесло на 30 апреля голосование, которое должно было пройти лишь в конце года. "Группа Лимы", в которую входят 12 американских стран, это решение осудила, заявив, что для полноценной подготовки демократических выборов нужен более длительный срок. Но преемника Чавеса это не смущает.

"Я служу нашему народу. Если Социалистическая партия, патриоты нашей страны, мои братья-рабочие, женщины и молодёжь сочтут, что я должен быть кандидатом в президенты нашего Отечества от всех революционных сил страны, то я готов стать таким кандидатом, если такое решение примут общественные и политические силы Боливарианской революции", - заявил президент-социалист.

Ряд известных венесуэльских политиков составить ему конкуренцию не смогут. Лидер оппозиции Энрике Каприлес, дважды боровшийся ранее за пост президента, отстранён от участия в выборах сроком на 15 лет. Партиям, ранее бойкотировавшим муниципальные выборы, также запретили выдвигать кандидатов. Бывший мэр Каракаса Леопольдо Лопес находится под домашним арестом по обвинению в организации антиправительственных манифестаций.

Между тем новые протесты и столкновения с полицией прошли в понедельник в Каракасе, у столичного университета. Их участники заявили, что борются за демократию и свободу, которые, по их словам, систематически нарушают власти.