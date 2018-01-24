Двойной теракт в Бенгази

Более 30 челвоек стали жертвами двойного теракта на севере Ливии, десятки получили ранения.

Начинённый взрывчаткой автомобиль взлетел на воздух в восточном квартале Бенгази у одной из крупнейших мечетей города после вечерней молитвы. Ещё один автомобиль взорвался здесь позже, когда на место происшествия прибыли машины скорой помощи.

Среди погибших - начальник следственного отдела при командовании Ливийской национальной армии. Среди раненых - глава контрразведки.

В 2011 году Бенгази стал центром протестноого движения, которое привело к гражданской войне и свержению Муаммара Каддафи. До лета 2017 года город находился под контролем исламистских группировок, в том числе и боевиков ИГИЛ, пока их не выбила оттуда Ливийская национальная армия генерала Халифы Хафтара, поддерживающего так называемое "восточное правительство" в Тобруке.