Приговор экс-президенту остался в силе

Экс-президенту Бразилии Луису Инасио Луле да Силве оправдаться не удалось: суд второй инстанции подтвердил вынесенный ему ранее обвинительный приговор, увеличив при этом срок наказания с 9 лет и 6 месяцев до 12 лет и одного месяца. Это означает, что принимать участие в предстоящих выборах главы государства да Силва уже не сможет. Но он вновь подаст апелляцию и в ожидании решения суда высшей инстанции пока останется на свободе.

"Я могу лишь сказать, что совесть у меня чиста, причём намного чище, чем у тех, кто судит меня, я уверен в этом. Поэтому давайте подождём и увидим, что произойдёт в нашей стране. А я прекращу свою борьбу в защиту бразильского народа и в защиту демократии лишь только когда умру", - говорит Лула, утверждая, что процесс против него - политический.

Лулу да Силву называли самым популярным президентом Бразилии, и его рейтинг по-прежнему высок, несмотря на многочисленные обвинения в коррупции. В стране регулярно проходят акции в поддержку Лулы наряду с манифестациями оппозиции, требующей посадить его в тюрьму.

Это первый в истории страны случай, чтобы экс-президент получал реальный срок за коррупцию. Показания против него дал задержанный в конце прошлого года сенатор Делсидиу Амарал в обмен на смягчение приговора.