"За президента Лулу!"

Сотни людей собрались в бразильском Порту-Алегри во вторник, чтобы продемонстрировать свою поддержку Луису Инасио Луле да Силве - за день до того, как суд решит, оставить ли в силе вынесенный ему ранее вердикт.

Экс-президент, признанный виновным в коррупции и отмывании денег, был приговорён судом первой инстанции к 9,5 годам тюрьмы. Вину свою он не признаёт, и называет возбуждённые против него 7 уголовных дел "политическим преследованием".

Если апелляция судом второй инстанции будет отклонена, то Лула не сможет баллотироваться на пост главы государства. Между тем его называют фаворитом предвыборной гонки.

"Люди должны понимать, что я здесь не потому, что беспокоюсь о себе. Я здесь потому, что беспокоюсь о народе Бразилии", - говорит бывший президент.

Обвинительный вердикт ему вынесен по делу о роскошной квартире на бразильском курорте Гуаружа. Она якобы была передана Луле строительной компанией OAS в рамках коррупционной схемы, связанной с государственной нефтегазовой компанией Petrobra

Да Силва это отрицает . Он говорит, что у него не было даже ключей от этой квартиры, что посетил её лишь раз и никогда там не ночевал.