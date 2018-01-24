Ирак просит миллиарды

Ирак надеется привлечь миллиарды долларов на восстановление разрушенных городов в войне против Исламского государства. Многие опасаются, что повальная коррупция в стране помешает этим планам.

Ирак объявил победу над ИГИЛ в декабре, после того, как экстремисты покинули свои позиции. Но три года изнурительной борьбы привели к большим потерям, оставив целые города в руинах.

В феврале в соседнем Кувейте пройдет конференция, на которой определят размер выделенной на восстановление помощи Ираку.

"По подсчетам, на восстановление этих территорий необходимо 100 миллиардов долларов или даже больше. Главная проблема сейчас состоит в том, что мы уже инвестировали в строительные проекты, которые были полностью разрушены в результате войны", - заявил заместитель министра жилищного строительства Ирака Джабер Абд Хаджи.

Мосул - второй по величине город Ирака - больше всех пострадал от военных действий. По данным ООН, около 40 тысяч домов нуждаются либо в восстановлении, либо в сносе. Многие жители начали работы по восстановлению своих домов собственными силами.