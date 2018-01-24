Греция и Италия обсудили миграцию

Премьер-министры Италии и Греции встретились на полях экономического форума в Давосе. В ходе дискуссии они затронули актуальную сегодня тему миграции.

"Задача состоит в том, чтобы попытаться постепенно поставить бесконтрольный миграционный поток от вовлеченности в криминальные структуры в рамки закона. Это возможно? Да, это возможно, абсолютно возможно", - отметил премьер-министр Италии.

Также Паоло Джентилони заявил, что Европа должна сконцентрироваться на вопросе миграции из Африки в Европу в близжайшие 10 или 20 лет.

"Вы очень хорошо знаете, что мы с Паоло не раз пытались убедить наших европейских коллег, что проблема миграции касается не только стран Средиземноморья, таких как Греция и Италия, но и Европы и даже мира в целом. Поэтому я очень боюсь,что мы никогда не искореним эту проблему. Это европейская проблема. Поэтому нам нужна, я абсолютно согласен с вами, общая европейская политика в области миграции. И мы должны соблюдать соглашения", - заявил премьер-министр Греции.

Также Алексис Ципрас пожалел, что поддержать их дискуссию не могут другие европейские лидеры.