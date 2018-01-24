Протесты во французских тюрьмах

Во Франции уже более 10 дней продолжаются массовые акции протеста сотрудников тюрем. Главное требование - усиление мер безопасности в местах заключения. Более 130 французских пенитенциарных заведений остаются заблокированными. Протестующие заявляют, что манифестации могут продлиться и месяц, если понадобится. Прошедшие ранее переговоры представителей профсоюзов и главы минюста Николь Беллубэ не увенчались успехом.

"В ситуации, близкой к катастрофической, оказались все - смотрители тюрем, их семьи, заключенные, представители их интересов, - говорит Франсуа Бес из Международной организации по наблюдению за положением в тюрьмах. - Пенитенциарные заведения переполнены, в них царят жестокость и агрессия. Об этом наслышаны все. Необходимо пересмотреть существующие условия содержания заключенных, необходимы реформы, настоящая революция, чтобы изменить этот климат насилия в тюрьмах."

Пока же Минюст согласен создать не более 1100 новых постов смотрителей в ближайшие четыре года. Вместо пересмотра системы оплаты труда, правительство предлагает лишь выплату премиальных тем, кто работает с осужденными за экстремизм.