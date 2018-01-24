Форум в Давосе: день 2

Всемирный экономический форум в Давосе продолжается. И сегодня ожидаются выступления двух глав европейских государств. Рассказывает корреспондент Euronews в Давосе Александра Вакулина:

"Будущее Европы: сегодня мы узнаем о том, как его видят Ангела Меркель и Эммануэль Макрон.

Канцлер Германии возвращается на мировую сцену после месяцев политической неопределенности, которая последовала за неубедительными всеобщими выборами в сентябре.

Ангела Меркель и Эммануэль Макрон сегодня здесь, чтобы еще раз подтвердить своё желание реформировать Европейский союз, особенно после решения Великобритании его покинуть.

Для французского президента - это будет первая речь в Давосе с момента его избрания в мае прошлого года. Многие говорят, что именно к нему сегодня будет приковано особенное внимание. Согласно его команде, Макрон - в Давосе, чтобы (цитата) "предложить своё собственное международное видение мира, каким он будет завтра."

Оба европейских лидера выступят на форуме за два дня до приезда президента США Дональда Трампа, которого многие в Давосе ожидают с нетерпением."