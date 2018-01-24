"Петух" на Кубе

Рок-н-ролл и дух сексуальной свободы Лондона 1960-х на Кубе. В Большом театре Гаваны в феврале состоится премьера балета "Петух" на музыку Rolling Stones известного британского хореографа Кристофера Брюса.

"У кубинцев необыкновенная любовь к искусству и, в особенности, к музыке, танцам. Здесь все танцуют. Это великолепно. Работая над этим спектаклем, я порой сталкивался с непониманием танцоров классического балета. Здесь все по-другому. Все очень естественно восприняли пьесу", - сказал Брюс.

Главную партию исполнит экс-премьер британского Королевского балета Карлос Акоста. Сам он родился в Гаване и учился в Национальной школе балета Кубы.

"Первый на острове концерт Rolling Stones в 2016 году, теперь - спектакль Кристофера. Это здорово! Пришло время налаживать связи, помочь Кубе перестать быть изолированной от остального мира", - говорит танцор Карлос Акоста

Брюс создал спектакль "Петух" еще в 1991 году для Большого театра Женевы. С тех пор более десяти балетных коллективов включали его в свою программу. На премьере постановки в Лондоне в 1992 году присутствовал вокалист группы Rolling Stones Мик Джаггер.