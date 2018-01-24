Швейцарский кантон Цуг становится центром индустрии криптовалют. За последние два года здесь появились более 200 стартапов, связанных с технологией блокчейн, реализованной в системе биткойн. О тренде свидетельствует и быстро ставшее популярным неофицильное прозвище кантона - "биткойновая долина".

"Мы называем его так потому, чтобы провести параллели с Силиконовой долиной. Что происходит сейчас здесь имеет много общем с тем, что было в Силиконовой долине в 90-х", - говорит предприниматель Матиас Рух.

Низкие налоги и общая лояльная политика местных властей в отношении криптовалют привлекла в кантон и китайский майнинговый гигант Bitmain Technologies, объявивший совсем недавно о создании филиала в Цуге. Какие услуги Bitmain будет предлагать, китайская компания еще не объявила. В перспективе офис в Цуге будет расширен в крупный европейский центр. У компании уже есть филиалы в Израиле, США и Сингапуре.