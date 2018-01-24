Лучшие страны для жизни

Швейцария, где на этой неделе проходит международный форум Давосе, названа лучше страной для проживания в рейтинге 2018 года.

Рейтинг составляется ежегодно на основе опроса более 21.000 респондентов, в нём участвуют 80 стран мира. Оцениваются экономическая открытость, качество жизни населения и роль страны на международной арене.

Опрос для составление рейтинга проводится совместно онлайн изданием US News & World Report, маркетинговой фирмой Y&R и школой бизнеса Wharton Пенсильванского университета.

Швейцария становится первой в рейтинге уже второй год подряд. Среди достоинств страны, которая не входит в Евросоюз, респонденты отмечают удобство ведения бизнеса, присущее швейцарцам "гражданство мира" и общий высокий уровень жизни населения.

Топ-10: Европа и не только

В десятку лидеров попали ещё шесть европейских стран. Германия оказалась на третьем месте, поднявшись на одну строчку, по-видимому, в связи с растущей ролью страны в ЕС. На четвёртом месте, несмотря на "брексит" - Великобритания. Отмечается культурное влияние и глобальное присутствие представителей "туманного Альбиона".

В топ-10 также Швеция, Австрия, Франция и Нидерланды. США оказались на восьмом месте, причём основной заслугой страны остаётся сила международного влияния благодаря позиции сверхдержавы. Впереди США - Австралия, которая получила одну из высших оценок в рейтинге качества жизни населения.

На пятом месте - Япония, где особенно отмечается поддержка предпринимательства со стороны государства. Наконец, не второй позиции, вслед за Швейцарией, оказалась Канада. Здесь высокий уровень жизни, одна из ведущих позиций в области высоких технологий, великолепная система социальной защиты населения и отличный уровень образования.

Страны БРИКС и пост-советское пространство

Страны неформального блока БРИКС расположились в рейтинге в обратном порядке, за исключением ЮАР, попавшей на 39 место. Бразилия попала на 29 место: отмечается богатство страны ресурсами, культурное разнообразие, привлекательность для туристов и даже тот факт, что страна в своё время выступила среди основателей ООН. Подкачала политическая ситуация и коррупционные скандалы, которыми был отмечен прошлый год.

Россия заняла в рейтинге "лучших для жизни" 26 место. Респонденты отмечают солидный объём экономики, богатые природные ресурсы, экспорт оружия (в объёме которого Россия проигрывает лишь США), культурное многообразие и влияние благодаря, в частности, великой литературной традиции. Влияние России несомненно благодаря тому, что страна входит в состав Совбеза ООН и во множество влиятельных международных организаций.

На соседнем с Россией 25-м месте - Индия, которая благодаря многочисленности населения считается крупнейшей в мире демократической страной. Быстрое развитие индийской экономики отмечено, в частности, важной ролью страны на рынке информационных технологий. Рейтинг подчёркивает богатое культурное наследие Индии, а также влияние современных творцов, которых дала миру эта страна, таких как писатель Салман Рашди или музыкант Рави Акбар Хан.

Китай показал лучший результат среди стран БРИКС: страна попала на 20 место. Экономический бум и глобальное влияние продолжают играть важную роль в формировании представлений о Китае.

Среди стран, образованных из бывших республик СССР, только Латвия попала на 59 место (Литва и Эстония в рейтинге не участвовали). Ещё несколько бывших советских республик оказались в восьмой десятке.

Замыкает список (под номером 80) - Алжир.