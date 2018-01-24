Британские леди плывут через Атлантику

Три британские леди стали звездами трансатлантической гребной гонки Talisker Whisky Atlantic Challenge, которая считается самой сложной из всех существующих. Непредсказуемые погодные условия, морская болезнь, полная изоляция от мира, нечеловеческая усталость. Шэрон, Элайн и Диана плывут уже более сорока дней - это единственная женская команда в нынешнем состязании.

Всего на своей лодке Poppy они планируют пройти 3000 морских миль через Атлантику от острова Ла Гомера, входящего в состав Канарского архипелага, до острова Антигуа в Карибском море.

На этот раз гонка стартовала в середине декабря с острова Ла Гомера, входящего в состав Канарского архипелага. Финишная черта обозначена на острове Антигуа в Карибском море.

"Всем нам за сорок. У большинства женщин в этом возрасте начинается менопауза: они прекращают работать над собой, останавливаются в буквальном смысле. Мы надеемся, что своим примером сможем вдохновить их на новые приключения. Необходимо поддерживать форму. А свой выигрыш мы потратим на благотворительность", - говорит Шэрон.

На стартовую линию вышли 25 команд, но 4 из них выбыли из соревнований, не пройдя и половины пути.